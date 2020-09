Danske uus skandaal: pank võttis klientidelt liiga palju raha

Danske Banki uuritakse seni seoses Eesti haruga seotud rahapesuskandaaliga. Nüüd kerkis üles uus skandaal pärast seda, kui selgus, et 15 000 klienti maksid pangale laenude pealt liiga palju raha tagasi, kirjutab Bloomberg.

Danske tunnistas viga ja lubas selle heastada.

Finantsjärelevalve andis pangale 10. septembrini aega küsimustele vastamiseks ja selgitamiseks, millal Danske vea avastas.

Taani valitsus mõistis panga käitumise hukka ja teatas, et plaanib parlamendi kaasata asja uurimisse. Danske kaotab koduturul järjest populaarsust. Hiljuti ilmunud uuringus, mis viidi läbi enne viimast skandaali, ütlesid üle poolte küsitletutest, et nad ei kasutaks kunagi Danske teenuseid.

Taani finantsjärelevalve teatas, et sai info Danske võlakogumissüsteemi vea kohta eelmisel aastal. Pank vastas, et tegeleb vea parandamisega ja maksab kompensatsiooni klientidele, keda see mõjutas.

Eelmisel aastal hoiatas Danske advokaadibüroo panka, et juhtum on väga tõsine ning võib tuua kaasa vanglakaristuse mõnele juhile.