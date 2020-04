David Beckhamile sauna müünud Eesti firmat tabas kriisi alguses üllatus

Eestis peamiselt saunatootjana tuntud Viljandimaa firma Creative Woodworks on paar aastat keskendunud väikemajade ehitamisele, kuid nende püstipanek on praegu pausil, mis tähendab, et majatootmises kukub käive sel kuul peaaegu 100%.

Samas see, et inimesed püsivad kodudes, turgutas kõvasti Creative Woodworksi saunamüüki, kuna viimase kuu ajaga on ettevõte müünud 60% kogu eelmisel aastal toodetud saunade kogusest.

Ettevõtte juht Priit Kallas tõdes, et kui alguses tundus, et kriis on maailma lõpp ja nad peavad hakkama sumpama hallis udus, on olukord aidanud neil senised harjumused ja suunad ümber kujundada.

Loe lähemalt Äripäevast.

Eesti päritolu iglumajade ja -saunade tootjast kirjutas Ärileht eelmise aasta lõpus. Siis rääkis Priit Kallas, et viimane aasta on Viljandimaal tegutseva ettevõtte jaoks olnud pöörane kasvu aasta, kuna töötajate arv kasvas 14 inimese pealt 29 inimeseni. Ka kahekordistus ettevõtte käive, mis 2018. aastal oli veel 1,2 miljonit eurot.

