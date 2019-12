Davosi manifest ehk millist kapitalismi meil ellu jäämiseks tarvis on?

Kuid Schwab märgib, et see ei ole kogu tõde. Aktsionäride kapitalismi eeskõnelejad, nende seas USA majandusteadlane, vabaturumajanduse veendunud pooldaja ning Nobeli preemia laureaat Milton Friedman, kelle teooriaid ka Eestis eeskujuks tuuakse, eirasid fakti, et börsil noteeritud ettevõtted ei ole ainult kasumit taga ajavad kehad, vaid ka sotsiaalsed organismid. Koos finantstööstuse poolse lühiajaliste tulemuste saavutamise survega eemaldus vaid kasumile keskendumine aktsionäride kapitalismi reaalamajandusest. Ja nii mõistavadki Schwabi sõnul paljud, et see mudel ei ole jätkusuutlik. Tema sõnul on aga küsimus selles, miks mõtteviis on alles nüüd muutuma hakanud?

Greta Thunbergi efekt

Üks tõenäoline põhjus on Schwabi sõnutsi nn Greta Thunbergi efekt. Noor Rootsi kliimaaktivist tuletas inimkonnale meelde, et praeguse majandussüsteemi külge klammerdumine tähendab järeltulevate põlvkondade reetmist ning neile jätkusuutmatu keskkonna pärandamist.

Teise, küll esimesega seotud põhjusena toob Schwab välja asjaolu, et milleniumlased ja Z-põlvkonna esindajad ei taha enam töötada nende ettevõtete heaks, neisse firmadesse investeerida ega ka osta nende ettevõtete tooteid, mis on keskendunud vaid aktsionäride väärtuse suurendamisele ega näe selle kõrval muid väärtusi ega laiemat pilti. Ning lõpuks on Schwabi sõnutsi ka ettevõtete juhid ning investorid hakanud mõistma, et nende pikaajaline edu on väga tihedalt seotud klientide, töötajate ning tarnijatega.

Tulemuseks ongi sidusrühmade kapitalism kiire populaarsuse kogumine.

Schwab meenutab, et tõi selle kontseptsiooni välja juba 1971. aastal ning ka Maailma Majandusfoorumi (WEF) lõi ta selleks, et aidata ettevõtetel ning poliitilistel liidritel seda mudelit rakendada. Kaks aastat hiljem allkirjastasid WEFi aastakoosolekul osalejad Davosi manifesti, mis kirjeldab ettevõtte põhimõttelist vastutust osanike ehk sidusrühmade ees.