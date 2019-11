DELFI 20 | SEB analüütik Mihkel Nestor lööb täna kaasa Ärilehe artiklite kommentaariumis

Eesti populaarseim uudisteportaal Delfi tähistab eeloleval laupäeval 20. sünnipäeva, mille puhul osaleb sel nädalal iga päev ühe Delfi kanali artiklite kommenteerimisel üks vastava elualaga seotud tuntud Eesti inimene, vedades seal debatti ja andes lisaväärtust oma ekspertarvamusi lisades.

Teisipäeval osaleb Delfi kommentaariumis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. „Majandusuudised on alati huvitavad. Tuntud ütlus „kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga" kehtib majanduse puhul veelgi tugevamalt, sest aina tihedamalt seotud maailmas jõuavad ka kõige kaugemalt tulevad uudised lõpuks välja sinu rahakotini. Väikeses Eestis on mõistetav, et suurimat huvi pakuvad inimestele ennekõike kohalikku majandust puudutavad uudised, kuid õnneks leiavad kajastust ka suured makromajandust puudutavad trendid.

Proovin ka ise täna sõna sekka öelda ennekõike nende artiklite all, kus uudise taga võib näha seoseid suuremate, majanduse loodusseadustest tulenevate, protsessidega," lubas Nestor.

Lisaks Ärilehele avaldab üks ekspertkommentaator sel nädalal ühel päeval oma arvamusi veel Eesti uudiste, välisuudiste, Naisteka, Kroonika, Arvamuse ja Delfi Spordi rubriikides.

Delfi sünnipäevast ajendi saanuna esitatakse 26. novembril kell 20 ka Alexela Kontserdimajas traagiline gospel Eestist – "Anonüümne igatsus". Sergo Varese ja Anu Lambi poolt kantakse ette kommentaarid Delfi viimase 20 aasta lugude juurest koos spetsiaalselt ja ainult selleks õhtuks loodud muusikaga, mille autoriks Erki Pärnoja ja Marti Tärn.