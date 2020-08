DELFI Minskis | Lukašenkat pitsitavad majanduslikult IT-sektor ja riigivõlg. Tehasestreigid on poliitiliselt ohtlikud

Valgevenes pole protestimeleolud kadunud. Kui need edasi kestavad, toimuvad meeleavaldused, streigid ja kompromisse ei leita, siis on selge, et majandus hakkab kannatama ja see omakorda avaldab mõju eelarvele, palkadele nii võimu kui inimeste hakkamasaamisele. Delfi erikorrespondent kohtus Misnkis Valgevene majandusuuringute keskuse BEROC vanemteadur Lev Lvovskiga, kes seletas lihtsalt lahti riigi majanduse olukorra ja tõi välja kohad, kust võimu jaoks king kiiresti pigistama võib hakata. Allpool on toodud kirjeldus Lvovski enda sõnadega.

VAENE JA STAGNEERUV RIIK, AGA PAAR ÕNNESTUNUD SAMMU

Keskmine palk on olnud pikka aega sama, majanduskasv väga väike, aga oli ka paar head reformi.

Viimased kümme aastat on toimunud Valgevenes põhimõtteliselt majanduse stagneerumine. On olnud kasvu ja langust, keskmiselt on aga majanduskasv olnud umbes üks protsent SKP-st. Rääkides kuulsast (sisuliselt võimu poolt välja käidud keskmise palga) 500 dollarilisest lubadusest, siis tehniliselt on see saavutatud. Kuid sellest ei piisa enam inimesele, sest seda 500 dollarit lubatakse juba ei tea mitu aastat. See saavutati, siis kukkus keskmine palk jälle allapoole seda ja omakorda nüüd hiljuti tõusis uuesti sellele tasemele.

Näha on, et valitsuse majandusmudel ei tööta eriti. Enne koroonaviirust näitasid kõige optimistlikumad majandusprognoosid Valgevenele 1-2% kasvu. Koroonaviiruse ajal ennustasid rahvusvahelised organisatsioonid aga juba Valgevenele 3-4% langust. See pole küll suurim kukkumine võrreldes teiste riikidega, kuid ei tõota midagi head.

Kriisi ajal ei pakutud mitte mingit abi ettevõtlusele. Ja ehk olulisem on see, et meil de facto puudub igasugune abi töötutele. Midagi on, aga see on umbes 15 dollarit kuus, millega ei saa isegi meie hindade juures mitte kuidagi ära elada.

Inimeste jaoks, kes jäid koroonaviiruse ajal erasektoris tööta, sest majandusaktiivus ikkagi kahanes, osutus meie riik vägagi mitte sotisiaalseks, kuigi räägib endast kui sotsiaalriigist. Ei olnud mingit abi ei inimestele ega ettevõtetele.