DELFI VIDEO | Mart Helme rahapesust: see asi on ikka väga-väga hull. See pomm plahvatab ühel hetkel

"Me näeme, et Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa koalitsioonid on lasknud sadu miljardeid rublasid, dollareid, eurosid pesta läbi Eesti pankade. Kuidas te seda käsitlete. Kes selles süüdi on. Täna hommikul oli mul siseministeeriumis rahapesu teemaline nõupidamine, see asi on ikka väga-väga hull. See pomm plahvatab ühel hetkel. Selles rahapesus, mis on läbi Eesti käinud, näevad suurt julgeolekupoliitilist ohtu lääne ühiskondadele Ameerika Ühendriigid, mis on käivitanud oma masinavärgi. See pomm plahvatab ühel hetkel,” ütles Helme.

Helme ütles, et rahapesuga oli seotud tohutu korruptsioon. „Siia Eestisse on jäänud väga paljudele erinevatele inimestele korruptiivset raha. Mina ei sekku uurimisorganite töösse, nad teevad poliitiliselt sõltumatut tööd, aga asi on väga hull,” ütles Helme.

Kas makstud on ka poliitikutele? „Ma ei ütle midagi, sest mina ei ole praegu uurimisfaasis aruandeid näinud, kellele mida ja kui palju on makstud. Aga see mastaap on kohutav,” lausus Helme.

Rahapesuga seoses on räägitud läbi Eesti käinud mitmesajast miljardist eurost. Kui palju sellest Eestisse jäi? „Ma ei kommenteeri neid üksikasju. Piisavalt palju, et kõiki kinni maksta,” lausus Helme.

Kas tulemas on ka süüdistusi Eestis, tuleb Helme sõnul küsida uurimisorganitelt.