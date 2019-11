Der Spiegel: kümne aasta eest surnud Sergei Magnitski ei pruukinudki olla selline kangelane, nagu näidatakse

Der Spiegel külastas Browderit Londonis, kus viimane esitas koos oma Vene partnerite Ivan Tšerkassovi ja Vadim Kleineriga kümneid dokumente, mis pidid tema versiooni sündmuste käigu kohta kinnitama. Der Spiegeli väitel ei ole kõik neist vettpidavad.

Üks dokumentidest oli varem avaldamata e-kiri Magnitskilt. See kinnitas väidetavalt, et ta läks Vene võimude juurde oma vabal tahtel vilepuhujana. Samas teeb dokument ka selgeks, et Magnitskil käskis esile astuda Browderi heaks töötanud kõrgema taseme jurist. See jurist, venelane, tunnistas intervjuus Londonis, et Magnitski saadeti kohale riiulifirma tegevjuhi asemel, keda uurijad Moskvas olid tegelikult tahtnud küsitleda.

Browder ja tema meeskond näitasid ka USA ajakirjaniku intervjuud, kes oli rääkinud Magnitskiga veidi enne tema vahistamist. Kuznetsov ja Karpov lasid Magnitski vahistada kohe pärast selle artikli avaldamist. Miski selles artiklis ei selgita aga, miks Magnitski vahistati. Ta ei maini selles Kuznetsovi ega Karpovit. Artikli autor ütles Der Spiegelile, et ei suuda ette kujutada, mis selles artiklis võis viia Magnitski vahistamiseni.

Veel üks kummaline asi selle loo juures on see, et asjaosalised muudavad mõnikord oma öeldut täielikult ja hakkavad rääkima varem öeldule vastupidist juttu. Näiteks Moskva inimõiguslane Zoja Svetova oli üks uurimisraporti koostajatest. Ta on Kremli vastane ja kirjutab artikleid MBKH Newsile, mis on eksiilis elava oligarhi Mihhail Hodorkovski meediaprojekt. Svetova on Magnitski juhtumi kajastamisel aktiivselt osalenud ja kavatseb kirjutada ka raamatu.

Juulis ütles Svetova Der Spiegelile, et isegi kümme aastat pärast Magnitski surma ei pea ta suurt midagi teooriast, et Magnitski oli mõrvavandenõu ohver. Svetova sõnul oli tõenäolisem, et Magnitski läks arstide ja personaliga tülli, sest teda ei ravitud. „Nad peksid teda maharahustamiseks,” ütles Svetova, lisades, et peksmised iseenesest ei viita ettekavatsetud mõrvale. Selle kohta ei ole Svetova sõnul mingeid tõendeid. „Mis mõtet oleks ta mõrvamisel olnud?” küsis Svetova. Et ta ei räägiks enam 230 miljoni dollari pettusest? Selleks ajaks oli uudis selle kohta avaldatud igal pool.

„Nad tahtsid tunnistusi Browderi vastu. See oli motiiv. Ta oleks pidanud süüdistama Browderit maksudest kõrvalehoidmises. Magnitski oli pantvang. Tema ise ei pakkunud neile mingit huvi. Nad tahtsid Browderit,” ütles Svetova.