Detsembri lõpust hakkab Tallinnast Kuressaarde lendama Eesti oma lennufirma

Maanteeameti ja NyxAir OÜ esindajad kirjutasid alla lepingu Kuressaare-Tallinna lennuliini teenindamiseks alates 21.12.2020, teatas maanteeamet meediale. Piletite müük avatakse hiljemalt kaks nädalat enne esimese reisi toimumist.

Lepingu järgi lendab Kuressaare-Tallinna lennuliinil 48-kohaline lennuk, milleks on turbopropellermootoriga ATR 42-500. Nädalas tehakse endiselt 12 reisi ning reisi hind ei muutu.

Tallinna-Kärdla liini teenindab juba möödunud aasta 1. juunist varasemalt ka Kuressaare liini lennanud Leedu ettevõte Transaviabaltika. See leping allkirjastati möödunud aasta mais.

Lepingu järgi lendab Kärdla-Tallinna lennuliinil sama tüüpi lennuk kui seni, 19-kohaline kahe turbopropollermootoriga Jetstream 31. Nädalas tehakse endiselt 12 reisi ning üks reis maksab 25 eurot inimese kohta.

Suursaarte ja mandri vaheline lennuhange oli ühe hankemenetluse raames jaotatud kaheks osaks: Kuressaare-Tallinna ja Kärdla-Tallinna. Vastavalt seadusele ja hankedokumentidele võis pakkumusi esitada ainult ühele nimetatud liinidest või mõlemale.

Kuna Kuressaare-Tallinna lennuliini hankeosa vaidlustati, siis jõuti sellel liinil uue lepingu sõlmimiseni alles nüüd. Varasemalt teenindas ka seda liini leedukate Transaviabaltika.

Eesti lennufirma NyxAir näol on tegu lennufirmaga, kes on seni teenindanud Rootsi siseliine. Juulikuus andis ettevõte teada, et tema lennukiparki lisandus SAAB 340B. Sellega kasvas NyxAiri õhusõidukite arv viieni. Kõik viis lennukit on Eesti õhusõidukite registris.

Eesti registritunnust ES–NSG kandev kaubalennuk SAAB 340B-223 on renditud Jetstream Aviation Capitalilt, lennukit hakkab NyxAir kasutama kaubaveoks Euroopas ja Aafrikas. NyxAiri ülejäänud nelja SAAB 340 rendileandja on AlandiaAir AB.

Alates 10. augustist hakkas NyxAir reisilennukitega teenindama kolme Rootsi siseliini, lennates Stockholmi Bromma lennujaamast Göteborgi, Malmösse ja Ängelholmi. Reisid toimuvad lennufirma Air Leap tellimusel.

Nendel liinidel hakkas NyxAir lendama kolme 50-kohalise Saab 2000-ga, mis renditakse samuti Jetstream Aviation Capitalilt.