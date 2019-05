Deutsche Bank ignoreeris töötajate hoiatusi Trumpiga seotud tehingute osas

Panga pressiesindaja Kerrie McHugh sõnul on Deutsche Bank teinud kõik endast oleneva, et tugevdada majanduskuritegude ennetuseks vajalikke meetmeid. Ka ütles ta, et väide nagu oleks keegi vallandatud sellepärast, et ta ütles, et pangal on liiga nõrgad kontrollimehhanismid, ei pea paika.

Möödunud kuul andis Trump Deutsche Banki kohtusse, soovides selle sammuga ennetada, et pank peaks kongressi uurijatele tema tehingutega seotud dokumente välja andma.