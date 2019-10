Deutsche Bank on Hiina eliidile väidetavalt aastaid meelehead pakkunud

Väliste juristide panga üleandel läbi viidud uurimine toitis hiljem kahtlusi, et konsultant sai Huaxia kohta siseinformatsiooni ja edastas selle Deutsche Bankile, et viimase pakkumine teiste hulgas peale jääks. Mitmed Deutsche Banki töötajad teadsid tollal, et konsultant oli Wenide perekonna usaldusisik. Sisemiselt hoiatas juriidiline osakond eriti selle eest, et see konsultant võib olla tankist. Neid hoiatusi aga ignoreeriti, sest Deutsche Bank tahtis Huaxia tehingu kindlasti läbi viia. Hiina oli nimelt panga juhi Ackermanni kasvustrateegia keskne ehituskivi. Konsultant sai pangalt honorari kaks miljonit eurot ja palgati 2006. aastal kolme miljoni euro eest uuesti. Kas ja kui palju raha on saanud Wenide perekond, ei ole teada.

Suhtevõrgustiku ülesehitamiseks võttis Deutsche Bank oma teenistusse üle saja mõjuka hiinlase omakse, selgub sisejuurdlusest. Jutt käib peamiselt Hiina riigiettevõtete kõrgetasemeliste töötajate, ametnike või juhtide lastest. Nende hulgas on Hiina konsultatiivkonverentsi praeguse juhi Wang Yangi ja Riikliku Rahvakongressi presidendi Li Zhanshu tütred. Wang on Hiina parteihierarhias neljas ja Li kolmas. Deutsche Bank andis töökohad kandideerijatele, kes olid ametialaselt halvemad, otsustav oli see, et nende vanemad olid mõjukad. Audiitorid on panga ülesandel hinnanud, et 19 sellist perekonnasidemetega töötajat olid ilmselt seotud 103 pangatehinguga, millega pank liigutas kokku ligi 190 miljonit dollarit.

USA järelevalveorgan Securities and Exchange Commission (SEC) uuris neid juhtumeid ja teatas augustis, et Deutsche Bank sai korruptsiivsel viisil eeliseid. Pank ei tunnistanud ühtki väärtegu, aga maksis SEC-ile kokkuleppemenetluse korras 16 miljonit dollarit. Panga advokaadid olid arvestanud kuni 252 miljoni dollariga. Pank teatas, et kokkulepe SEC-iga näitab, et pank on oma poliitikat ja kontrolli parandanud ning kus leitakse nõrku kohti, võetakse tarvitusele vastumeetmed.

Pole aga selge, kas pank on saatnud kõik oma sisejuurdluse tulemused SEC-ile ja Saksa järelevalveorganile Bafinile, eriti kallite kinkide ja Huaxia tehingu kahtlase konsultandi kohta.

Deutsche Banki endine juht Ackermann teatas, et ei teadnud ebaseaduslikest maksetest või kahtlastest konsultantidest midagi. Sisejuurdluses tunnistas aga Ackermann, et teadis, et juhtiv Hiina töötaja oli Hiina tollase peaministri Weni poja sõber, aga ta ei oletanud nende vahel ärisuhet.