DFDS toob Eesti liinidele suuremad laevad

Paldiski-Kapellskär liini asuvad teenindama laevad Sirena Seaways ja Patria Seaways, millest viimane hakkab sõitma lisaks ka Paldiski-Hanko liinil.

DFDSi Eesti-Rootsi ja Eesti-Soome liinidirektor Peeter Ojasaare sõnul mahutavad uued laevad kaks korda rohkem reisijaid. “Uute laevade liiniletulek võimaldab pakkuda veelgi mugavamat ülesõitu ning laiemat pardateenuste valikut nii erareisijatele kui ka autojuhtidele. Nõudlus nii kauba- kui ka reisijateveo osas muutub pidevalt ning optimeerime Läänemere laevastikku vastavalt sellele,” rääkis Ojasaar.

Laev Sirena Seaways mahutab kuni 600 reisijat. Laevas on pardakauplus, buffet-restoran, à la carte restoran, baar, kohvik, lastenurk ning Commodore-klassi kajutid koos eraldi puhkealaga. Laev Patria Seaways mahutab kuni 260 reisijat. Laevas on pardakauplus, baar, buffet-restoran, à la carte restoran ja laste mänguruum.

Sirena Seaways vahetab välja varem Paldiski-Kapellskär liinil sõitnud laeva Optima Seaways järgmisel pühapäeval, 28. juunil. Patria Seaways vahetab alates 8. juulist välja laeva Sailor teenindades lisaks Rootsi liinile ka Paldiski-Hanko liini.

DFDS on nii Eesti-Rootsi kui ka Eesti-Soome laevaliine opereerinud tavapärase graafiku alusel kogu COVID-19 põhjustatud eriolukorra kehtimise aja, tagades nii kaupade transpordi kui ka piiratud arvu reisijate üleveo, kellel oli vältimatu vajadus reisimiseks. ”Jälgime pidevalt olukorda ning teeme omalt poolt kõik selleks, et hoida nii meie töötajate kui ka reisijate tervist. Uute, suuremate laevade pardal on reisijate vahel tagatud piisav sotsiaalne distants ning laevadel toimub pidev üldkasutatavate pindade puhastamine ja desinfitseerimine,” selgitas Ojasaar.

Lisaks uutele laevadele ühtlustub Eesti-Rootsi liini väljumisgraafik. Paldiski Põhjasadamast väljub laev igal õhtul kell 22 ning Kapellskärist kell 21, välja arvatud pühapäeviti (väljumisaeg hommikul kell 9). “Laeva hiline väljumisaeg võimaldab rahulikult reisiks valmistuda, hilisõhtul laevale minna ning järgmisel varahommikul juba puhanuna sihtkohta jõuda. Meie graafik pakub jätkuvalt kõige kiiremat mereteed kahe riigi vahel,” sõnas Ojasaar.