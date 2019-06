Digiriigi häkatoni võitis lahendus, mis aitaks perevägivalla ohvreid

IKT asekantsler Siim Sikkutil oli hea meel näha, et nii mitmed ettevõtted tulid taas kokku lahendamaks päriselu proleeme avalikus sektoris. „Loodan, et häkatoni tulemuseks on reaalse koostöö jätkamine riigi ja mitme ettevõtte vahel. Mitmed siin loodud lahendused on viimistluse järel koheselt kasutusvalmis ning teeksid riigi toimimise tõhusamaks, lihtsamaks ja inimesele mugavamaks,“ lisas Sikkut.

Guardtime poolt häkatonil välja käidud lahenduse eesmärk oli luua usaldusväärne viis perevägivallaga seotud tõendmaterjali kogumiseks ja hilisemaks kasutamiseks - näiteks politseis või kohtus. "Kuna tegemist on äärmiselt tundliku teema ja tundlike andmetega, leidsime viisi, kuidas ohver saab blockchain-tehnoloogia abil koguda perevägivalla kohta digitaalseid andmeid nii, et vägivallatseja seda ei märkaks ja et andmeid poleks hiljem võimalik muuta," selgitas võidu pälvinud meeskonna juht Silver Kelk.

Ka žürii esimehe, IKT-asekantsler Siim Sikkuti sõnul oli võidutöö puhul tegemist ühiskonna jaoks olulise teema ja tehniliselt tugeva teostusega.