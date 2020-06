Disney avalikustas lõpuks, mis ajast populaarne Disneylandi lõbustuspark taas külastajatele uksed avab

Anaheimis, California osariigis USA-s asuv kõige algupärasem Disneylandi lõbustuspark on koroonapandeemiast tingitud piirangute tõttu olnud juba kuid suletud, on nüüd ettevõte asunud taas uksi avama, kirjutab CNN Business. Disney andis kolmapäeval teada, et plaanib uksed avada 17. juulist, kuigi oluliselt väiksemale külastajate hulgale kui varasemalt.

Lõpliku heakskiidu selleks peab ettevõte saama veel nii kohalikult kui osariigi valitsuselt. 17. juulil tähistab Disneylandi ka oma 65. sünnipäeva. Varasemalt on ettevõte teatanud, et plaanib juulikuust avada etapiviisiliselt ka Orlandos, Florida osariigis asuva Walt Disney World lõbustuspargi.

Ettevõtte sõnul avatakse 23. juulist ka kaks Disneylandi lõbustuspargi kompleksi kuuluvad hotellid Disney's Grand Californian Hotel & Spa ja Disney's Paradise Pier Hotel. 9. juulist on avatud Disneylandi ostu- ja restoranide ala. Disney on lubanud järgida kõiki tervise- ja turvanõudeid ning uste taasavamise järel pööratakse palju tähelepanu ka inimeste hajutamisele.

Kõik 12 Disney lõbustusparki, mis asuvad Põhja-Ameerikas, Aasias ja Euroopas, olid sunnitud erinevatel kuupäevadel koroonapandeemia tõttu uksed sulgema. Disney kõige suurem rahvusvaheline lõbustuspark, Shanghai Disneyland avas uksed 11. mail, olles olnud suletud alates 24. jaanuarist.

Kuna teemapargid on ettevõttele üsna suureks sissetulekuallikaks, tähendas nende sulgemine väga suurt lööki Disney majandustulemustele. ThemeParkInsider.com toimetaja Robert Nilesi hinnangul peaks Californias asuva Disneylandi avamine minema ettevõttele kergemalt kui Disney Worldi, sest California lõbustuspargid ei sõltu nii palju rahvusvahelistest külalistest.