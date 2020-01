DROONIVIDEO ja FOTOD | Reidi teele paigaldatud odavatest valgustitest suur osa andis otsad juba esimese kuuga

Näiteks nii Kumu kui ERMi muuseume valgustanud Soome ettevõte Hedengren kahtles juba suvel Reidi teele paigaldatavate valgustite sobivuses, sest ehitaja asendas projektis ettenähtud kvaliteetsed Saksa lambid neli korda odavamate Itaalia toodetega.

Reidi tee projekteerija K-Projekt määras mereäärse kergliiklustee tänavapinda süvistatavateks valgustiteks Saksa tipptootja Erco omad või siis samaväärsed. Tegemist on päris kalli tootega, mis maksab 230 eurot ning selliseid läheb vaja ligi 700 tükki. Kogu komplekti maksumus oleks seega 161 000 eurot. Neid lampe toob maale just Hedengren.

Tegelikult hakkasid aga kergliiklejaid valgustama hoopis Itaalia PUK tooted, mis maksavad vaid ligi 60 eurot tükk. Ehitaja saavutas oma sammuga seega ligi 120 000 euro suuruse kokkuhoiu.

Hedegreni juht Marko Saar ennustas, et kuna Reidi tee asub mere ääres keerulistes ilmaoludes, kummitab oht, et Itaalia valgustid peavad vastu kõigest objekti garantiiaja lõpuni ning seejärel peab omanik ehk siis Tallinna linn neid kalli raha eest remontima. Ülalolevalt fotogaleriilt on näha, et tõepoolest on suur osa teest praeguseks pime. Kas Saarel oligi õigus?

Reidi tee peatöövõtja, ehitusfirma KMG juhatuse liige Marek Jassik kinnitas täna Delfile, et valgustid peabki välja vahetama, sest lampide defektid tulid välja juba Reidi tee esimese avamiskuu jooksul.

"Defektsed lambid on ilmsiks tulnud juba esimese kuu jooksul peale paigaldust. Planeerime need välja vahetada kuivade ja soojade ilmade jooksul, hiljemalt mai kuuks käesoleval aastal. Garantiiperiood on viis aastat," möönis Jassik.