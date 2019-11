DROONIVIDEO ja GRAAFIKA | Viimast lihvi saav Reidi tee avatakse loetud päevade pärast

Reidi tee ehituse esimesed tööd algasid 2018 juulist. Kui esialgse projekti järgi oli sarnaselt lõplikule otsusele eesmärgiks ka Russalka ees olev 200-meetrine teelõik mõlemas suunas neljarealiseks ehitada, siis vahepeal, veel Taavi Aasa valitsemise ajal, oli Tallinn sõlminud kompromissi Reidi tee vastastega. Kompromissi kohaselt pidi antud teelõigul kaotatama mõlemas suunas üks rida, ent tänavu juunis otsustati Mihhail Kõlvarti juhtimisel naasta esialgse plaani juurde.

Reidi teed on lõikude kaupa liiklemiseks avatud juba septembrist.

Bussiliin nr 66 peatused Priisle, Rauna, Kiviku, Mustakivi, Taevapuna, Pikri, P.Pinna, J.Smuuli tee, Kalevipoja, Liikuri, Lasnamägi, Oruvärava, Oru, Reidi tee, Pikksilma, Uus-Sadama, Linnahall, Balti jaam, Kelmiküla, Ristiku, Sõle, Ädala, Kolde puiestee, Nisu, Ehte, Kari, Randla, Pelguranna, Supelranna, Helme, Kolde puiestee, Ädala, Ristiku, Tehnika, Hotell Tallinn (Toompuiesteel), Balti jaam, Linnahall, Uus-Sadama, Pikksilma, Reidi tee, Oru, Lasnamägi, Liikuri, Kalevipoja, P.Pinna, Lasnamäe turg, Pikri, Taevapuna, Mustakivi, Kiviku, Rauna, Priisle.

Reidi tee projekt tõi kohe algul palju vastakaid arvamusi

Rajatav Reidi tee vähendab usutavasti ummikuid Pirita teel ja Narva maanteel ning lihtsustab oluliselt juurdepääsu Vanasadamale, kuhu aastas suundub üle 300 000 raskeveoki.

Sellele oli kohe algusest peale ka vastukäivaid arvamusi: peamine pudelikael on just Pirita tee, mida mööda sõidavad Viimsi inimesed Tallinnasse tööle. Selleks, et liiklust vähendada, tuleks vähendada autosid ning bussiliiklust arendada.

Ka linnaruumi arengule oli kohe mitu vaatenurka - mõni ütles, et uus tee tuleb kasuks, teised leiavad, et kesklinna läheduses asuv mereäärne ala saab kole. Teega vahetult külgnevas piirkonnas on täna suured maa-alad majanduslikult kasutamata, on arvatud, et Reidi tee parandab ligipääsu piirkonna kinnistutele ning mõjutab positiivselt eelkõige äriotstarbeliste kinnistute väärtust.

Reidi tee ajaloost loe lähemalt siit!