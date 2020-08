DROONIVIDEO | Missugune näeb palju kõlapinda tekitanud Porto Franco arendus praegu välja?

Tallinnasse sadama lähedale rajatava kolme maa-aluse ja viie maapealse korrusega kaubanduskeskuse Porto Franco arenduse kogumaksumus on ligikaudu 200 miljonit eurot.

Rajatava kompleksi kogupind on umbes 150 000 ruutmeetrit.

Juuli lõpus kiitis valitsuskabinet heaks läbi Kredexi Porto Francole 39,4 miljoni eurose sildfinantseerimise kuni kuueks aastaks intressiga euribor pluss kaks protsenti. Otselaenu tagatiseks seatakse kinnisvarale teise järgu hüpoteegid.

Porto Franco arendusprojektiga alustas paari aasta eest ettevõtja Hillar Teder, kes on tänaseks firma üle andnud enda pojale Rauno Tederile.

Hillar Teder on üks suurimaid erakondade rahastajaid Eestis, veel tänavu teises kvartaliski toetas Teder Isamaad 30 000 euroga, Keskerakonnale annetas ettevõtja mullu viimases kvartalis 50 000 eurot.

Turul konkureerivad kinnisvaraarendajad on arvamusel, et riigi poolt Porto Francole antud laen on oluliselt turutingimustest soodsam.