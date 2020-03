Dubai EXPO 2020 võib lükkuda aasta võrra edasi

„See otsus ei tulnud meile üllatusena, ent tegemist on uue olukorraga. Oleme alustanud mõju analüüsiga, suhtleme ja toetame meie partnereid ning töötame välja plaani,“ kinnitab Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti esindus juht Andres Kask. „EXPO sihtasutuse töö on taganud valmisoleku maailmanäitusel osaleda, ekspositsioon on projekteeritud ja osaluslepingud enam kui 30 ettevõttega sõlmitud.“ Sihtasutuse nõukogu koguneb esimesel võimalusel virtuaalsele koosolekule, et otsustada, kuidas tegevus jätkub.

Maailmanäituse edasi lükkamise ja uued võimalikud toimumise kuupäevad peab kinnitama BIE üldkogu aprilli lõpus. Dubai EXPO-l osaleb korraldajate sõnul 192 riiki ning külastusi oodatakse kuni 25 miljonit.