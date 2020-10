E-kaubandus: naised tellivad sagedamini, mehed kulutavad rohkem

Kui tänavu kasutas e-kaubandust kõigist 16-74-aastastest elanikest 56,5%, siis 2010. aastal oli veebis ostlejaid kõigest 13,3%. Naised on meestest rohkem e-kaubanduse usku: viimasel kolmel kuul ostis veebist kaupu või teenuseid 61,4% naistest ja 51,4% meestest.

Kõige rohkem ostetakse Eesti veebipoodidest. Populaarsemad tooted on kindlustuspoliisid, rõivad, jalatsid, sporditarbed ning reisi- ja majutusteenused. Mehed ostavad kindlustuspoliise rohkem kui naised, samas rõivaid ja jalatseid ostavad jällegi naised meestest rohkem.

Raha kulutatakse rohkem

Hüppeliselt on aastatega suurenenud tellimiste arv. Enam ei tellita internetist paar korda, vaid rohkem. Kõige agaramad tellijad on 25-34-aastased, kellest ligi pooled ostsid viimase kolme kuu jooksul veebist rohkem kui viis korda. Aasta peale ümber arvutatuna teeb see kuni paarkümmend tellimist.

Aja jooksul on oluliselt suurenenud ka summad, mida kaupade ja teenuste ostmisele kulutatakse. Viimasel kolmel kuul mõne ostu sooritanutest 26% kulutas selleks üle viiesaja euro. Eelmisel aastal kulutas selliseid summasid võrdluseks 18% ja viis aastat tagasi vaid 15% e-kaubanduse kasutajatest.

Ligi pooled veebis mõne ostu sooritanutest kulutasid rohkem kui sada, aga vähem kui viissada eurot. Meeste ostukorv on reeglina naiste omast kallim, iga kolmas mees kulutas vähemalt viissada eurot. Mehed on aastate jooksul kulutanud suuremaid summasid kui naised.

Kõrgharidusega inimesed kulutavad võrreldes madalama haridustasemega inimestega e-kaubandusele rohkem: 32% kõrgharidusega inimestest kulutasid üle viiesaja euro ja iga neljas ostis või tellis viimasel kolmel kuul rohkem kui viis korda.