E-kaupmehed soovivad Hiina kaupade hinda tõsta

„Praegu valitseb olukord, kus kaupmees peab näiteks Tallinnast Varssavisse kauba saatmise eest maksma rohkem, kui maksab Hiinast Guangdongi provintsist Varssavisse saatmine,” ütles Ärilehele Euroopa e-kaubanduse assotsiatsiooni peasekretär Maurits Bruggink. „Tegin ise eksperimendi – tellisin Hiinast alla ühe euro maksnud toote, mis toodi veel ka tasuta kohale. Mis ärimudel see selline on? See on kõik riiklikult kinni makstud.”