E-piim ehitab Paidesse moodsa piimatööstuse

Paidesse uusehitisena rajatava E-piima tehasekompleksi kuuluvad kahekorruseline administratiivhoone, ühekordses mahus tootmispind ning seitsmekorruseline pulbritööstuse hooneosa, kokku suletud brutopinnaga 32 446,9 m2. Hoone peaprojekteerija on Novarc Grupp AS. Hoone on vaatamata oma suurusele küllalt liigendatud, mis võimaldab arhitektuurselt hoonemahtusid rõhutada. Üldine tonaalsus on hele – nagu piim – peamiseks fassaadimaterjaliks on kolmekihilised teraskattega valged SW-paneelid. Aktsendiks on võilillekollased avatäited ja aknaraamid ning välistreppide kandurid ja laadimissildade ümbrised.

Tehasehoonesse sissepääs on ette nähtud administratiivploki kaudu, mille sissepääsukorrusel paikneb fuajee, tehasetöötajate riietusruumid ja puhkeruumid ning söökla. Eraldi riietusruumid on tootmisala töötajatele ning lao- ja logistika-ala töötajatele.

Tootmine paikneb reeglina hoone ühekordses mahus hoone keskosas ning kagutiivas. Täielikult mitmekorruseline on pulbritööstuse hooneosa, mille suuremahuliste kuivatitornide tehnoloogia on paigaldatud lisaks põhikorrustele veel täiendavalt viiele tehnoloogilise korrusele (kokku 7 korrust), millest kõrgeim ulatub ca 32m kõrguseni. Kuivatitornide tasapinnad on ühendatud läbiva trepikoja kaudu ning hädaväljapääsuks on ette nähtud hooneväline vahemademetega varustatud redel.

E-Piim on Järva-Jaanis tegutsev piimaühistu, mille esimene meierei avati 1910 Põltsamaal ja teine avati 1911 Järva-Jaanis. E-piim Eesti üks suuremaid juustu- ja võitootjaid ning Eesti suurim juustueksportija.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele.