E-poed ägavad tellimuste laviini all: toidu ja teiste esmatarbekaupade mahud on kordades kasvanud

„Skaala ühes otsas on igasugu piletimüüjad, kus nõudlus on mõistagi ära kukkunud, teises otsas toidumüüjad, kelle osas võid igal poolt Facebookist lugeda, et inimesed telliks rohkemgi, kui vaid vabu aegu leiaks. Ehk e-toit ja esmatarbekaubad seda kasvu veavad,” kirjeldas e-kaubanduse liidu tegevjuht. Just esmatarbekaubad – nagu toit, hügieen, ravimid jm – on väga tugevas kasvus e-müükides. „Isegi 200-300% osadel müüjatel,” märkis Väät.

Seda, et jaeketi e-pood toimetab oma maksimumvõimekusel lähedal – ehk tellimusi on palju, neid tuleb kogu aeg juurde ning seepärast on tarneajad paraku pikad –, tõdes ka Eesti suurima jaeketi Coop Eesti kommunikatsioonijuht Martin Miido. „Lisaks tellimuste arvu kasvule on kasvanud ka tellimuste mahud,” märkis ta. Miido kinnitusel võib nende e-poe kaudu tehtavate tehingute mahu kasvu kindlasti mõõta kordades.

Eesti suurima mööbli e-poe On24 nõukogu liikme Peep Kulla sõnul näevad nemadki hetkel käibe kasvu, kuid praegu on veel vara öelda, milline osa sellest kasvust on just viirusega seotud, kuna ettevõttel on viimastel nädalatel ka suured kampaaniad olnud. „Koroonakarantiin on ikkagi ainult mõned päevad olnud. Palju mõjutab see, mis nädalapäev on jms,” märkis ta.

