E-poest sooritatud ostudelt saavad nutikad osa raha tagasi

Arina Gorškova ettevõttest Cashback24 ütles, et mujal maailmas, eriti Ameerikas, on e-poodides ostlemisel Cashback ehk „raha-tagasi” süsteem ammu tuntud, kuid Eestis veel kaunikesti tundmatu.

„Tõsi küll, kevadel eriolukorra ajal lisandus meile rekordarv kliente, sest ostlemine rahvusvahelistel platvormidel hoogustus ja paljud kliendid, kellel tuttavad juba Ameerikas Cashbacki kasutavad, teadsid meiega liituda,” rääkis Gorškova.

Tema sõnul liigub Eestis Cashbacki kohta mitmeid müüte. „Nii räägitakse, et see on püramiidskeem või et sellega liitudes on orjastavad lepingud, aga ükski väide ei vasta tõele,” naeris Gorškova inimeste umbusku. „Tegelikult oleme Eesti päritoluga ettevõte ja meie kodulehe kaudu e-poodide keskkonda sisenedes saab ostudelt raha tagasi. Selleks tuleb vaid luua endale konto ning mugav ostlemine võib alata.”

Cashbacki süsteem töötab põhimõttel, et suured veebipoed on huvitatud neid reklaamivatest keskkondadest ning maksavad teatud protsendi tagasi nende kaudu sooritatud ostudelt. Seda tagasisaadud raha jagabki Cashback24 oma klientidega. Summad võivad tunduda alguses väikesed, kuid rohkem oste tehes on tagasisaadav summa juba oluliselt suurem.

Gorškova sõnul makstakse raha kliendi avalduse alusel pangakontole 48 tunni jooksul, olenemata sellest, kas on nädalavahetus või tööpäev. „Oluline on vaid, et kaup oleks ostjal käes ja sellega ei ole probleeme ning seda ei soovita tagastada. Cashback24 süsteem on tehtud kliendile ülilihtsaks ja klientide andmeid ei koguta. Registreerudes on vaja e-posti aadressi ja pangakonto numbrit,” julgustas Gorškova inimesi Cashbacki kasutama.

Rohkem saab kuulata populaarsest internetiteenuse trendist Cashback juba Elustiili podcast’is, kus Arina Gorškova Cashback24-st räägib sellest lähemalt.

