E-residentide loodud Eesti ettevõtete arv ületas 10 000 piiri

E-residentsuse programmi tegevjuht Ott Vatteri sõnul on enim ettevõtteid registreeritud IT-sektoris ja ärikonsultatsiooni valdkonnas. “Suur hulk e-residentide ettevõtteid keskenduvad tarkade töökohtade ja kõrge lisandväärtuse loomisele. E-residentsus pakub globaalsel turul tegutsejatele unikaalset võimalust juhtida oma ettevõtet asukohast sõltumatult. See teeb Eestisse ettevõtte loomise atraktiivseks ka Euroopa Liidu kodanike seas, kuna ka liikmesriikides on kaugettevõtluse võimalused märksa piiratumad,” ütleb Vatter. 50% Eesti ettevõtte loonud e-residentidest on Euroopa Liidu kodanikud.

E-residentide loodud Eesti ettevõtete tegevusvaldkondade ring laieneb pidevalt. Näiteks tasuvad siin makse paljud e-residendid, kes tegutsevad metsa- ja põllumajanduse, tervishoiu, kaubanduse või hariduse valdkonnas. “See tähendab, et e-residentsuse programm suudab rahuldada erinevates majandussektorites toimetavate ettevõtjate vajadusi,” sõnab Vatter.

E-residentide asutatud Eesti ettevõtete arvu kasv on teinud hüppelise tõusu kahel viimasel aastal, mille jooksul on neid loodud üle 7000. Vatter rõhutab, et samas analüüsitase ka e-residentide ettevõtete panust Eesti riigieelarvesse. “Võrreldes möödunud aastaga on aktiivsete ehk Eestis makse tasuvate e-residentide ettevõtete arvu kasv olnud 58%. Neilt laekuv raha leiab kasutust näiteks hariduses, kultuuris ja sotsiaalhoolekandes, tuues otsest kasu Eesti inimestele,” ütleb Vatter.