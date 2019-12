E-residentsuse programm kirjutab enda arvele 20 miljoni euro Eestisse toomise

E-residentsus sai viieaastaseks ja selle ajaga olete oma strateegiat kolm korda muutnud. Miks?



Peamine suur ja strateegiline muudatus on fookuse nihutamine kvantiteedilt kvaliteedile. Kui programmi algusest mäletame seda „10 miljonit” (eesmärk jõuda sellise arvu e-residentideni – toim), siis sellest on tõepoolest väga palju veel puudu. Aga see oligi pigem tähelepanu tekitamiseks ja meie eesmärk on muutunud. Protsessi käigus õppisime, et väärtus tuleb mujalt. Loomulikult on alguses vaja saada võimalikult palju inimesi programmist rääkima, aga e-residentide arvu kasvatamiselt keskendusime ettevõtete arvule ja sealt edasi otsesele majandusmõjule ehk jalajäljele, mille e-residentide ettevõtted Eestile jätavad.

Me mõõdame nüüd, jah, otsest majanduslikku mõju, sest sellega ei saa vaielda ja sinna alla lähevad ettevõtted, kes poleks Eestisse tulnud, kui poleks e-residentsust. Kaudset mõju mõõtes tuleb arvestada liiga palju aspekte. Näiteks raamatupidamisettevõtted, kes siin oma teenust osutavad, olid ju ka enne olemas, aga nüüd on neil lihtsalt rohkem kliente, sh e-residentide firmad.

Kas seda konkreetset ja mittevaidlustatavat mõõdikut on teil vaja poliitikutele näitamiseks, et oma tegevust ja olemasolu tõestada?



Me peame muidugi oma kasumlikkust näitama ja see oli meie enda soov. Saime aru, et me võime e-residentide arvu lõpmatuseni suurendada, aga sel peab olema ka väärtus