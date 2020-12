E-residentsuse sünnipäev. Programm kasvas pandeemiast hoolimata. Kui palju on aastaga lisandujaid?

Koroonakriisi perioodil maailma meedias kõrgendatud tähelepanu kogunud, oma loomise hetkel unikaalne riiklik start-up on toonud tänaseks Eesti riigile otsest majanduslikku kasu üle 50 miljoni euro. Lisaks on e-residentsus toetanud Eesti riigi mainet maailma ühe digitaalseima ühiskonnana, aidates seejuures kaasa riigi pehme jõu, sealhulgas diplomaatilise mõju tõstmisele maailmas.

Eelmisel aastal peeti e-residentsuse sünnipäeva koostöös Eesti Vabariigi välisesindustega 21 riigis üle maailma. Sellel aastal pole eriüritusi plaanis, kuid rõõmustame, et kogu 2020. aasta vältel on COVID-19 leviku tingimustes saanud positiivset tähelepanu nii Eesti e-riigi kui e-residentsuse loodud võimalused, mis soodustavad raskes olukorras nii Eesti inimeste kui e-residentide kaugteel töötamist ja asukohavaba äri.

„Globaalne pandeemia on proovikivi kogu maailmale. Eesti riigi otsus kolida avaliku sektori teenused digimaailma näib praegu COVID-19 valguses eriti ettenägeliku ja kodanikusõbralikuna - e-teenuste ja asukohavaba ettevõtluse võimaluse pakkumine eristab Eestit kogu maailmas ja võimaldab äritegevusega edukalt jätkata ka olukorras, kus inimeste omavaheline kohtumine on raskendatud. Juba 6 aastat on Eesti e-teenused olnud avatud ka välismaalastele, kes on endale e-residendi staatuse taotlenud ning loodan, et e-residentsuse programmi mõju ja tulu Eesti riigile ja majandusele kasvab tulevikus veelgi," ütleb väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

,,Juhin oma Eesti ettevõtet kaugteel, sest kõik Eesti avalikud teenused on kättesaadavad e-keskkonnas. Enamikus riikides pole see kaugeltki nii. Pandeemia ajal kehtestatud liikumispiirangute ajal oleks mul olnud ilma e-residentsuseta väga keeruline oma ettevõtet toimimas hoida," kinnitab Rootcode OÜ asutaja ja Global Hacki üks võitjatest, Eesti e-resident Alagan Mahalingam. Aprillis läbi viidud küsitluses selgus, et üle 61% e-residentidest pidas e-residentsuse omamist ja kaugteel ettevõtte juhtimist kriisis paremini hakkama saamise tööriistaks.