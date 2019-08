Eamets: Helme pakutud ideega pole võimalik hakata kohe teid ehitama

Helme teatas selle nädalal, et soovib olulised maanteed kiiresti valmis ehitada avaliku- ja erasektori koostöös.

„Täna ei ole veel valmis konkreetset projekti, mille peale ükskõik millise skeemiga raha võtta,” ütles Eamets. „Selle aja peale, kui maanteede planeeringud, keskkonna mõjud ja maade võõrandamised ükskord saavad valmis, valitsevad juba tänasest ilmselt erinevad majandustingimused.”

Arvestada tuleb samuti asjaoluga, et kolme olulisema maantee ning Rail Balticu raudteetrassi üheaegseks ehitamiseks tuleb veenduda, kas Eestis jätkub piisavalt ehitusvõimsusi. Kuid professor ei välistanud ka lahendust, et massiivsed ehitusprojektid viiakse ellu välisfirmade ja välistööjõu kaasabil.

„Ministri poolt pakutud ideed tuleb kindlasti arutada ja lahendusi läbi arvutada, kuid homme pole võimalik neid asju nii massiivselt tegema hakata,” selgitas Eamets.

Eametsa sõnul tõstis Helme arutluse keskpunkti väga õige teema, sest praeguse rahastamise ja planeerimise skeemiga kulub teede olukorra parandamiseks mitukümmend aastat.

„Kui me tahame teid kiiremini korda teha, siis lahendus, kus erasektor võtab laenu ja riik maksab selle hiljem kinni, on sobilik, sest ei kajastu riigi laenukoormuses, sõltuvalt riigi rahakoti paksusest võib see tee olla hiljem kasutajatele tasuta,” rääkis Eamets. „Kui aga riik võtab ise laenu, mis viib eelarve struktuurse tasakaalu reeglist välja, siis peab see tegevus tasuliste teede või sildadena hakkama raha pikaajaliselt tagasi tooma.”