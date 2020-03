Eamets: praegu on alles majanduskriisi esimene laine

“Loota, et nüüd me pääsemegi paari kuuga, on ilmselt natuke lihtsameelne,” tõdes Tartu ülikooli majandusteadlane Raul Eamets, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Et koroonaviiruse eriolukord viib majanduse kriisi, on praeguseks päevselge. Kui börsipaanika kuulutas seda ette, siis esimesed teated palgakärbetest tulistavad juba otseselt inimeste rahakoti pihta, kuid küsimus on aga see, kui sügavale auku me kukume ja kui raske on sealt välja ronida.

Hotellid, restoranid, kultuurikorraldajad, reisifirmad ja transpordiettevõtted — kui inimesed ei liigu, ei ole neil sektoritel lootust. Palgakärbete kõrval on juba teateid palgata puhkustest ja koondamistest. Tartu ülikooli majandusprofessor Raul Eamets ütles, et see on esimene laine.

“Teine löök, millest ma arvan, me kahjuks ka ei pääse, jõuab alles mitme kuu pärast, sest me oleme ekspordimajandus, me sõltume oma kaubanduspartneritest,” tõdes Eamets.

Tema sõnul pole selge, mida teeb viiruse levik Saksamaa kui Euroopa suurima majandusega — kui tuleb sügavam langus, lööb see meie suuremaid kaubanduspartnereid, Rootsit ja Soomet.

“See on selline ahelreaktsioon, mis ei ole veel päriselt alanud, aga mis kindlasti jõuab lõpuks ka Eesti majandusse,” ütles ta.

