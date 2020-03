EAS avab uusi välisesindusi: tänavu Poolas, tuleval aastal Lõuna-Koreas ja Aafrikas

„Poolaga on kaubavahetus aasta aastalt kasvanud ning oluliseks argumendiks on ka suhteline geograafiline lähedus ning suur turg, kus on tekkinud arvestatav keskklass ja ostujõud. Soomega kaubavahetus aina kasvab ning meie üks esindaja ei jõua kõiki huvilisi ära teenindada. Lõuna-Korea puhul näeme potentsiaali nii tehnoloogiasektori, IT- kui ka näiteks toidusektori jaoks. Samuti on Eestil plaan seal saatkond avada ning saame koostöös välisministeeriumiga pakkuda ettevõtetele ka ekspordiabi kohalikku ärikultuuri tundva nõuniku näol," kommenteeris EASi juht.

Raudsepp lisas, et täiendav ekspordinõuniku koht on planeeritud ka Hiina turule ning Aafrika esinduse puhul on täpne sihtriik veel arutluse all. „Igal juhul räägime me kiiresti kasvavatest turgudest, mille potentsiaal alles hakkab avalduma."

Välisinvesteeringute keskusesse lisanduvad Jaapani, Ühendkuningriigi ja Beneluxi piirkonna esindajad. „Jaapan on riik, mis teeb hetkel enim välisinvesteeringuid ning nende huvi Eesti vastu on väga suur - seda näitab nii päringute kui ka visiitide viimase aja hüppeline kasv Eestisse."

„Suurbritannia suunal oleme juba muutnud ühe oma välisesindaja ülesandeid nii, et ta tegeleb lisaks ekspordile ka välisinvesteeringutega. Nüüd, kus Brexit on kindel, hakkavad paljud ettevõtted Suurbritannias oma strateegilisi plaane püsivalt ümber tegema. Kuna me kuulume Euroopa Liitu ja omame progressiivset tehnoloogiakeskkonda, tekivad meil head võimalused tehnoloogiaettevõtete Eestisse toomiseks, mistõttu oleme otsustanud värvata veel ühe investorkonsultandi Suurbritanniasse," ütles Raudsepp.

„Kümnendik välisinvesteeringute mahust Eestisse tuleb täna Beneluxi piirkonnast, vaatamata sellele, et meil pole seal senini investorkonsultanti olnud. Tegemist on kõrgelt arenenud majandustega, kust on võimalik Eestisse tuua mitmekülgseid uusi teadmisi, tehnoloogiasiiret ja tarku kõrgepalgalisi töökohti. Selles tulenevalt on piirkonnaga tegelev investorkonsultant targaks täienduseks Eesti majanduse arendamisse panustamisel," ütles Raudsepp.

Uute investorkonsultantide asukoha valikul võeti arvesse sihtriigi elatustase, tehnoloogiline arengutase ning mitmeid mikro ja makronäitajaid. Valituks osutusid riigid, kus EASil on olemas juba piisavalt oskusi ja teadmisi, millega aidata kaasa kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisele Eestis.