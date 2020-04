EAS hakkab päästma väikeseid ettevõtteid ja turismisektorit. Mis mahus?

Eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et mikro- ja väikeettevõtetele suunatud toetusmeede on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma äri vastavalt kriisimõjutustele ümber kujundada, uutele toodetele ja teenustele fokuseerida, katkenud tarneahelat uuesti üles ehitada ja tootmiskorraldust ümber kujundada. See on mõeldud selleks, et kriisist tulenevate negatiivsete mõjude leevendamiseks muudatusi ellu viia. Toetusmeetme maht on 10 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud nii muudatuste planeerimiseks kui ka nende elluviimiseks (väiketoetus pluss põhitoetus). Toetuse saamiseks tuleb ettevõttel tõestada kriisi negatiivne mõju oma äritegevusele (näiteks käibelanguse protsent võrreldes eelmise aastaga) ning ettevõttel peab olema selge plaan, mida toetusega tegema hakatakse.

Turismile tagastamatu abi 25 miljonit

Turismisektori toetusmeede on mõeldud raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjatele kriisi võimalikult kiireks ületamiseks ja pikas perspektiivis sektori jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Luuakse mehhanism ettevõtjate tõendatud kriisikahjude osaliseks kompenseerimiseks tagastamatu abi korras. Toetusmeetme maht on 25 mln eurot.

Turismisektori päästmiseks on vajalik toetus, mis aitaks neid ettevõtjaid, kelle tegevus on rahvusvahelise reisimise peatumise tõttu seiskunud või saanud oluliselt kannatada (näiteks majutus, toitlustus, reisikorraldus, turism, konverentsid).

Lisaks kavandatakse koostöös EASiga tulevikku vaatavad meetmed, näiteks kriisist kiire väljumise tagamiseks vajalikud turundustegevused ja sihtkohtade arendamised.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!