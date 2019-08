EAS-i nõukogu esimeheks tõusis sotsiaalmeedia postitustega tuntuks saanud Arvi Lossmann

Arvi Lossmann omab pikaajalist kogemust ekspordiga tegutseva ettevõtte juhtorganis ja on Tartu vallavolikogu liige, teatas sihtasutus.

Konservatiivne päevaleht Postimees tutvustas juuli alguses avaldatud loos 45aastast Losmanni kui meest, kes Facebookis torkas silma ohtrate pagulasteemaliste postitustega ja naljaportaalidest leitud mõtteteradega.

Mees jagas veel 30. juunil oma Facebooki ajajoonel postitust seksikast naisest, viinapudelid paljaste rindade ees ja lisatud tekstiga, et „parem esmaspäeval natuke häbeneda, kui terve nädalalõpp igavleda”.

Praeguseks on Losmanni Facebooki ajajoon nii puhtaks tehtud, et sealt võib leida vaid foto mändide all asuvast majast.

Nõukogu liikmetena jätkavad Marko Pomerants, Rain Epler, Viljar Lubi, Kaia Sarnet ja Kersti Männik.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE) kutsus ootamatult juuli alguses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu liikme kohalt tagasi Erki Möldri, Anto Liivati ja Kristel Voltenbergi. Portaalile Uued Uudised ütles Kingo, et nõukogu liikmeid on vaja vahetada, sest EASi rahaasjad on olnud juba mõnda aega segased.

Vabastatud liikmete sõnul ei olnud vastne minister nendega kunagi sihtasutuse arengust rääkinud ega ka hundipassi andmisest ette teatanud.

EAS on aastal 2000 loodud sihtasutus, mis edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.