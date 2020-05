EAS-i turismiboss: ellu jäävad ainult kõige tugevamad ja nutikamad

LHV pangast 12-aastase panganduskogemusega ja Tallinna filmilinnaku projekti vedanud Liina Maria Lepik asus EAS-is ametisse märtsi alguses ja pidi hakkama kohe kriisi lahendama. Jaanuar ja veebruar olid turismile võrreldes eelmiste aastatega ühed edukamad. Ootused suvele ja tervele sellele aastale olid väga suured. Nüüd on kõik muutunud ja vana maailma enam ei ole.

Lepik usub, et kuigi turism sai kriisis esimesena ja kõige valusamalt pihta, annab see ka võimaluse arenguhüppeks. Peamine on nutikus, tahtmine mugavustsoonist välja tulla ja soov oma senist äri muuta ning uusi ja huvitavaid teenuseid pakkuda. Kuigi järgmised kaks aastat tulevad keerulised, ei ole inimese soov reisida ja uudishimu maailma avastada kuhugi kadunud, usub Lepik. Kuid praeguses olukorras kehtib ilmselt reegel, et ellu jäävad ainult tugevamad.

Hakkasite EAS-is turismi eest vastutama ajal, kui olukord läks hulluks. Kas kahetsete oma otsust või vastupidi, naudite, et keeruline aeg toob rohkem võimalusi?