EAS-i välisinvesteeringute juht: Saaremaa meretuulepargi koostöö maineka Hollandi firmaga avaldab tohutut mõju Eesti majandusele

Just selliste maailmatasemel konkurentsivõimeliste kompetentsikeskuste arendamine Eesti kaugemates regioonides saabki toimuda kui tegutseme targalt jõudusid ühendades ning väiksemate ja suuremate valdkonna tegijate vahel sünergiaid luues. Lisaks väikelaevaehitusele on võimalik luua Eesti jaoks uued suuremahulised tööstusharud, sadade ja pikas plaanis ehk isegi tuhandete, ekspordile suunatud uute töökohtade näol.

Korraliku siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö korral oleme võimelised oma meredele ühiselt ära mahutama nii julgeoleku tagamise, kaitsevõimekuse, looduskaitse, taastuvenergia pöörde ning maailmatasemel ettevõtlus- ja innovatsioonialased tegevused. Rõõm on näha, et see koostöö on avaliku- ja erasektori vahel meretuuleparkide arendamise suunal viimaks käima läinud.