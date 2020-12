EAS-i välisinvesteeringute keskus valiti maailma parimaks, Eestisse on tänavu toodud 160 miljonit eurot

Sel aastal võttis UNCTAD eelkõige arvesse välisinvesteeringute agentuuride tegevust COVID-19 kriisi ajal. EASi välisinvesteeringute keskus paistis teiste agentuuride seast silma oma innovaatilisusega.

„EASi välisinvesteeringute keskus on olnud innovatiivne ja proaktiivne ka kriisi ajal, kus kohanesime kiiresti ning suutsime pakkuda väga heal tasemel teenust investoritele ja ettevõtetele, et siia investeeringuid maandada. Eriolukorra ajal lõi suures osas EASi välisinvesteeringute keskuse töötajatest koosnev meeskond masinõppel põhineva vestlusroboti Suve, mis vastas inimeste küsimustele koroonaviiruse kohta ja andis infot erinevate riigi poolt ettevõtetele pakutavate toetusmeetmete kohta," kommenteeris EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Kaspar Kork auhinna saamise tagamaid.

EASi välisinvesteeringute keskus on oma digikanaleid ja -tööriistu arendanud juba aastaid - olemas on digitaliseeritud väärtuspakkumiste loomise tööriist, e-konsultatsioone pakkuv Eia (Electronic Investment Advisor), mis üheskoos teevad ära mitme inimese töö läbi potentsiaalsetele välisinvestoritele väärtuspakkumiste tegemise ja tõhusa info jagamise. Sel aastal lisandus uus robot nimega Emma (Electronic Multimedia Assistant), mille eesmärk on tõhustada turundustegevusi.

EASi välisinvesteeringute keskus on sel aastal maandanud ligi 160 miljoni euro väärtuses välisinvesteeringuid läbi mille on loodud pea 800 kõrge lisandväärtusega töökohta.

Eelmisel aastal ulatus EASi maandatud otseste välisinvesteeringute maht 235 miljoni euroni läbi mille loodi üle 1200 uue töökoha.