EAS: oleme teinud pakkumise kahele Valgevene IT-ettevõttele

„EAS teeb globaalselt aktiivset tööd kõrge lisandväärtusega töökohti loovate välisinvesteeringute riiki toomisel. Valgevene suunal teeme koostööd ka Eesti saatkonnaga, kellele on viimasel ajal jõudnud senisest enam kohalike IT-ettevõtete päringuid ja huvi Eesti vastu. EASi poole on saatkonnaga koostöös pöördunud kaks Valgevene IT-ettevõtet, kellele EAS on teinud väärtuspakkumise. Väärtuspakkumisi teeb EAS ettevõtetele, kelle puhul on reaalne eeldus, et nad suudavad luua Eestis uusi ja hästi tasustatud töökohti. Välisinvesteeringute Eestisse toomisel on nõutav ettevaatlikkus ja kindlus, et need ettevõtted loovad meie riigile lisandväärtust," ütles EASi välisinvesteeringute keskuse direktor Raido Lember.

EASi väärtuspakkumised tutvustavad Eesti ärikeskkonna eeliseid ning äri siia toomise protsessi. Suvel vähendas EAS investeerimisprojekti aastast investeeringu miinimumsummat ehk investeeringu mahtu, millega EAS aktiivsemalt tegeleb, 500 000 euro pealt 250 000 euroni.

„See võimaldab meil tegeleda investeeringutega riikidest, kus majandusarengu tase ei ole nii kõrge ja sellest tulenevalt on ka investeeringud madalamad. Veel väiksemad ettevõtted, sealhulgas ka iduettevõtteid, suuname muuhulgas oma partnerite juurde, näiteks Startup Estonia start-up viisa programmi, mille eesmärk on iduettevõtteid Eestisse juurde tuua. EASi fookuses on tegeleda suurte ja kõrget lisandväärtust loovate välisinvesteeringutega," lisas Lember.

Lemberi sõnul on EASil tihe koostöö Eesti saatkondadega üle maailma ning Eesti välisministeeriumiga. "Oleme alati paindlikult reageerinud majanduskeskkonna muutustele ning tänavu leppisime Valgevene kriisi süvenedes ka Eesti saatkonnaga Valgevenes kokku, et EAS tegutseb aktiivsemalt nende IT-ettevõtetega, kes saatkonna kaudu Eesti ärikeskkonna vastu huvi üles näitavad ning kes vastavad meie poolt kehtestatud kriteeriumitele," märkis ta.

Vaatamata märtsist kinni olnud piiridele on EAS tänavu esimesel poolaastal aidanud Eestisse tuua 66 miljoni euro mahus investeeringuid, mis on loonud siia 628 uut töökohta. EASil on Ida-Euroopa investorkonsultant, kes tegeleb lisaks Valgevenele ka teiste Ida-Euroopa riikidega, aga ka Türgi ning Venemaaga.