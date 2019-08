EAS sai ringkonnakohtus Kingo nõuniku üle võidu

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole kohtul võimalik tuvastada hankija kaalutlusõiguse väära kohaldamist. Kohus leidis tänase otsusega, et hankelepingu võitnud pakkuja pakkumusele ei oleks tulnud OÜ Alfa-Omega Communications poolt esile toodud asjaoludest tulenevalt anda vähem hindepunkte ning samuti puudus alus pakkumuse tagasilükkamiseks. „Kui kaebaja tegi oma pakkumuses rohkem, kui hinnapäringus hankija poolt nõutud (st esitas meediakanalite valiku suurema täpsusastmega), ei anna see talle siiski alust nõuda teise pakkuja nõuetele vastava pakkumuse tagasi lükkamist või madalamat hindamist“ märkis kohus.

Kohtu hinnangul puudus EAS-i tegevuses õigusvastasus ning järelikult puudus ka vajadus uurida muude kahju hüvitamise eeltingimuste esinemist.

„Praeguseks on nii Riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus kinnitanud, et EAS on suhtekorraldusteenust hankinud õiguspäraselt, seega on süüdistused alusetud,“ ütles EASi hankeüksuse juht Birgit Vilippus.

PR-büroo Alfa-Omega omanik Viive Aasma käib EASiga suhtekorraldushanke pärast kohut kohut eelmisest aastast. Mullu sügisel kirjutas ERR, et EAS on olnud viimased 10 aastat Alfa-Omega suurklient, kelle PR-hanked moodustasid lõviosa Alfa-Omega käibest.