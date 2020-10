EAS selgitab: miks on kriisi ajal turismiarenduskeskuses endiselt palgal üle 30 töötaja?

EASi turismiarenduskeskuseses on palgal 33 inimest, mis võib tekitada küsimuse, millega nad tegelevad, kui turism on täielikus madalseisus. "Meie konkurentideks on sajad sihtkohad, kes samuti ei ole sugugi reisimise ajutise vähenemise ajal pille kotti pannud, vaid hoiavad end tulevikureisija tähelepanu püüdes aktiivselt pildil," selgitab turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.