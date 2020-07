EAS toetab 12 miljoni euroga Eesti-Norra koostööprojekte

„Green ICT koostööprogrammis osalemine annab meie ettevõtetele väga hea võimaluse, et ellu viia suuremahulisi digitaliseerimisele suunatud projekte ja kaasata selleks vajalikke partnereid ka Norra turult," ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

EASi juhatuse liige Sigrid Harjo lisas, et toetust taotlenud ettevõtted olid hästi valmistunud, kaasatud olid tugevad Norra ettevõtted, kellega koos ühisprojekte ellu viia. „Tugevad partnerlussuhted ja ühine huvi projektide elluviimisel annab kindluse, et projektide tulemusena valmivad uudsed ja kasutajatele väärtuslikud lahendused," ütles Harjo ning lisas, et EAS avab tööstuse ja rohetehnoloogiate ning tervisetehnoloogia projektide täiendavaks rahastamiseks lisavooru sügisel.

„Lisavooru eesmärgiks on toetada ka nende ettevõtjate püüdlusi arenduskoostööks, kellel oli taotluste esitamine kevadel Covid-19 kriisi tõttu raskendatud," ütles Harjo. Lisavooru eelarve on 6,7 miljonit eurot.

Toetuse saajate hulgas oli mitmeid tugevaid tööstuse digitaliseerimise projekte aga ka rohetehnoloogia arendamisele suunatud projekte. Taastuvenergia tootja Sunly OÜ ja Norra ettevõte Vardar AS ühisprojekti eesmärgiks on kasutajasõbraliku liidesega kaardirakenduse abil muuta taastuvenergia kasutuselevõtmine kohalike kogukondade jaoks kättesaadavamaks.

Sunly roherahastuse juhi Klaus Pilari sõnul on arendataval platvormil võimalik väga lihtsalt ja kiiresti saada ülevaade, kas ja kuhu oleks mõistlik taastuvenergiat tootev elektrijaam rajada. „Lisaks Eestile on meie soov luua rakenduse kasutamise võimalus ka Norra, Läti, Leedu, Poola ja Soome turul ning suurendada sellega ärikoostöö võimalusi nimetatud riikide vahel," selgitas Pilar.

Üheks toetust saanud ettevõtteks on meditsiinivaldkonnas tegutsev IPDx Diagnostics OÜ, mille tehnoloogia võimaldab tuvastada ja kategoriseerida inimorganismi immuunsüsteemi vastust väliskeskkonna muutustele ning haigustele.

IPDx arendusdirektor Christof Neuman selgitas, et nende ettevõte saab toetuse abil viia IPDx tehnoloogia rakendamise uuele automatiseerituse tasemele, mis võimaldab analüüsida immuunsüsteemi olekut erinevate haiguste puhul ja luua uusi diagnostilisi teste. „Töötame koos Oslo Ülikooli haiglaga eesmärgiga arendada täpsemaid diabeedi varase tuvastamise teste. Mitmed ravimiettevõtted on huvitatud meie rakendustest ja diabeediteemalistest arendustest. Green ICT rahastus võimaldab meil astuda vajalik samm arengus, et realiseerida koostöö huvi üles näidanud ravimiettevõtetega, aga välja arendada ka diagnostilised testid."