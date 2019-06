EAS toetab miljoni euroga Eestis toimuvaid rahvusvahelisi kultuurisündmusi

„Suursündmused on olulised seetõttu, et nad aitavad murda väliskülastajate puhkuserutiini. Kui tavapäraselt reisitakse pigem suvel, siis sündmustel osalemine on põhjuseks, miks oma külastust Eestisse aasta lõikes planeerida. Samuti on teada, et inimesed reisivad aina tihemini ning kulutused ühe reisi kohta üldiselt pigem vähenevad. Sündmused on ka siin trendi murdjateks, pakkudes kallimalt hinnastatud elustiili teenuseid ja luues kõrgemat majanduslikku mõju,“ sõnas EAS turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

„Eesti suursündmuste pikemaajaline toetamine on vajalik, et hoida sündmusi väliskülastajate huviorbiidis, tõsta teenuste kvaliteeti ning kasvatada sündmuse piirkonnas tegutsevate ettevõtete tulu. Toetatavad sündmused on rahvusvaheliselt tunnustatud: A-kategooria filmifestival PÖFF, Euroopa Festivalide Assotsiatsiooni tunnustusega Jazzkaar, rahvusvahelist rohelise festivali tunnustust taotlev I Land Sound, väga julge välisturundushüppega Narva Ooperipäevad ning 2020 olümpiamängude kvalifikatsioonivõistluseks kasvanud Simple Session,“ jätkas Sameli.

Rahvusvaheliste suursündmuste toetust taotles kokku 10 projekti, nendest 6 kultuuri- ja 4 spordisündmust. Toetuse saanud viis sündmust toovad plaanide kohaselt aastate 2019-2022 jooksul Eestisse kokku üle 23 000 väliskülastaja, kes teevad Eesti majutusettevõtetes üle 50 000 ööbimise.

Toetuse summa ühele suursündmusele kolmeks aastaks kokku on kuni 200 000 eurot, millele toetuse saaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 30% ulatuses. Toetatakse sündmuse turundamist välisriikides ja läbiviimist Eestis.