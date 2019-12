EASi Aasia keskuse juht: ettevõtjad võivad Hiinas avastada, et kuigi nad pole sinna jõudnud, on kaubamärk seal kellegi poolt juba registreeritud

Halvemal juhul müüakse ettevõtte brändi alt juba reaalseid tooteid (mis tähendab, et Hiina turule minnes on ees pikk kohtuvaidlus) ning paremal juhul on tegemist nii-öelda „skvotteriga“, kes registreerib välismaiseid tärkavaid kaubamärke lootuses see kunagi vaheltkasuga päris omanikule tagasi müüa. Mõnel eraisikust „skvotteril“ võib olla rohkem registreeritud kaubamärke kui kümnete miljardite eurode suuruse käibega Alibabal ja Tencentil.

Nimelt kehtib Hiinas nii-öelda first-to-file süsteem, mis tähendab, et kaubamärgi omanikuks saab see, kes esitab esimesena taotluse. Selline süsteem on tekitanud palju pingeid Hiina ja muu maailma vahel, kuna erinevaid kopeerimise ja kaubamärgi vaidluste juhtumeid on olnud palju. Näiteks on kohtuvaidlustest läbi käinud ettevõtted, nagu New Balance, Ferrero ja teised. Tänaseks on aga olukord tugevalt paremuse poole liikunud. Nimelt on alates selle aasta 2. novembrist Hiinas rakendunud uus intellektuaalomandi seaduse muudatus, mis sätestab, et kõik avaldused, mis on tehtud „halvas usus" või kus puudub kavatsus kaubamärki kasutada, lükatakse tagasi. Kuigi antud regulatsiooni rakendamine saab olema keeruline, seab see konkreetsed piirangud näiteks eelpoolmainitud skvotteritele, kelle omandis on juba tuhandeid kaubamärke ning kaitseb enam välismaiseid ettevõtteid.