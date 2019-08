EASi juht liigub erasektorisse

Ivaski sõnul on asutus tema juhtimise ajal läbi teinud suure arengu.

"Kõige tähtsam on see, et EAS on selgelt saanud paika fookuse ning asunud jõuliselt kasvatama eksporti, turismitulu ja välisinvesteeringuid ehk teisisõnu panustanud konkreetsete tegevustega majanduskasvu," lausus Ivask ning lisas, et otsus lahkuda tuli soovist naasta erasektorisse.

Eelmisel aastal kasvas EASi kasvu- ja võtmeklientide müügitulu 15 protsenti, mis on oluliselt kiirem turu keskmisest. Välisinvesteeringute keskusel oli mullu läbi aegade parimad tulemused kui välisinvesteeringute maht ulatus 324 miljoni euroni. Turismivaldkonnas kasvas oodatust rohkem turismiteenuste eksport, ulatudes kokku 1,97 miljardi euroni, teatas sihtasutus.

Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo sõnul on EASil Eesti majanduse arendamisel oluline roll. "Ivask on olnud EASile hea juht, kuid mõistan tema soovi võtta uusi vastutusi," ütles Kingo. "Tänan Alo Ivaskit tehtud töö eest!"

Minister ütles, et peab lisaks headele majandustulemustele Ivaski tugevuseks ka tema moodustatud ja juhitud meeskonda, kes saab organisatsioonile võetud eesmärkide elluviimist jätkata.

Uue juhatuse esimehe ettepanekut ootab minister EASi nõukogult. Seni jätkab juhatus kaheliikmelisena: juhatuse liikmed on Sigrid Harjo ja Martin Mark. Ivaski viimane tööpäev on 20. september.