EASi kriisitoetusi on jagatud 8,5 miljoni euro ulatuses

Tänase seisuga on EASile laekunud üle 4500 taotluse. Ligi 3200 taotlust on esitatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse saamiseks ning ülejäänud 1300 on turismisektorile suunatud toetuste taotlused.

Turismisektorile suunatud toetuse viiest sihtgrupist täitus eelarve kõige kiiremini turismiatraktsioonides, mistõttu on EAS lõpetanud turismiatraktsioonide toetuse taotluse vastuvõtmise. Samal põhjusel sulges EAS ka taotlemise saarte turismiettevõtetele, mille jaoks oli valitsus eraldanud omaette eelarve. Saarte turismiettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Turismisektori toetamise 25 miljoni euroga ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamise 10 miljoni euroga, sealhulgas toetuste määrused ja tingimused, otsustas valitsus. Nii turismi kui ka väikeettevõtjate kriisitoetus on tagastamatu abi, taotlemiseks ühekordselt ning nende peamiseks tingimuseks on ettevõtte raskuste selgelt tuvastatav seos kriisiga.