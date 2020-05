EASi meetmetest osad on juba tühjaks tõmmatud, kahe puhul lõppeb taotluste vastuvõtt peagi

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on EAS toetustega kiirelt tegutsenud ning paljud ettevõtted on vajaliku abi juba ka kätte saanud. „Taotluste esitamise aktiivsus on võrreldes toetuste avamise ajaga olulisel määral langenud ning kõigil sihtrühma ettevõtetel on olnud võimalus kolme nädala jooksul oma taotlus esitada," ütles Siem ning lisas, et kui kellelgi on veel siiski taotlus esitamata, siis tasub see esimesel võimalusel ära teha.

Kokku on EASile laekunud üle 5000 taotluse. Nendest ligi 3600 taotlust on esitatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse saamiseks ning ülejäänud 1400 on turismisektorile suunatud toetuste taotlused.

Seni on EAS lõpetanud taotluste vastuvõtmise turismisektori meetmest turismiatraktsioonidele, kuna eelarve sai taotlusavaldustega täidetud. Samal põhjusel sulges EAS ka taotlemise saarte turismiettevõtetele, mille jaoks oli valitsus eraldanud omaette eelarve. Saarte turismiettevõtjad saavad kuni 5. juunini esitada taotlusi üldise taotlemise raames.

Turismisektori toetamise 25 miljoni euroga ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamise 10 miljoni euroga, sealhulgas toetuste määrused ja tingimused, otsustas valitsus. Nii turismi kui ka väikeettevõtjate kriisitoetus on tagastamatu abi, taotlemiseks ühekordselt ning nende peamiseks tingimuseks on ettevõtte raskuste selgelt tuvastatav seos kriisiga.

