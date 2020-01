EASi turismiboss lahkub juba ametist

EASi turismiarenduskeskuse uueks juhiks saab Liina Maria Lepik, kel on 12-aastane töökogemus finantssektoris LHV Pangas, ta on käivitanud filmilinnakut ja viimasel paaril aastal on ta juhtinud EASi e-Eesti esitluskeskust, mis keskendub Eesti kui digiriigi tutvustamisele ja digilahenduste viimisele maailma.

„EASi e-Eesti esitluskeskuse uue strateegia loomine ja juurutamine on olnud põnev väljakutse ning olen ülimalt õnnelik, et paigas on pühendunud tiim, ettevõtete ja riigiametite poolt on laiahaardeline toetus meie tegevustele ning uuenduskuuri läbinud keskus on hästi tööle läinud. Oma senisest tiimist lahkuda pole kerge otsus, kuid vaatan uhkusega neid särasilmi ja tean, et minu töö seal on tehtud,“ ütles Lepik.

EASi turismiarenduskeskuse eesmärk on suurendada Eesti kui reisisihi tuntust ning Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet.