EASi turismijuht: arvan, et sügisel pöördub Soome turistide arv kergele kasvule, aga selle taga pole odavam alkohol

„Ma arvan, et suudame sel sügisel saavutada nulli või kergelt positiivse kasvu," sõnas ta ja lisas, et selle taga on uute külastuskohtade lisandumine ning Soome-suunaline töö turismivaldkonnas.

Eestit külastavate Soome turistide hulk on pikemat aega langenud. Statistikaameti värskete andmete kohaselt moodustasid soomlased juunis ligi kolmandiku Eesti majutusettevõtetes peatunud turistidest. Võrreldes aga eelmise aastaga oli neid seitse protsenti vähem. Mullu juunis oli Soome turiste viis protsenti vähem kui 2017. aastal samal ajal.

Sameli ütles, et alkoholiaktsiisi langus Soome turistide arvu ei kasvata, sest see meelitab vaid väikest osa. „Ma ei seostaks ühte rahvust ja alkoholi kuidagi. See pigem mõjub turismile negatiivselt kui me kellelegi sellise märgi külge paneme. Alkoholiga tegeleb väga väike osa soomlastest," lausus ta ja märkis, et enamikke soomlasi toob Eestisse kultuurihuvi.

Soome turistide arvu langemise põhjusena näeb ta seda, et paljud on Eestit korduvat juba külastanud. „Selleks, et nad tuleks siia tagasi, peame pakkuma neile midagi uut. Sellega me praegu tegeleme. Et soomlane ei tuleks ainult Tallinnasse, vaid läheks ka teistesse Eesti piirkondadesse edasi," selgitas Sameli.

Kuigi Sameli ennustab sügiseks Soome turistide arvu hüpet, siis märkis ta, et olukord ilmselt stabiliseerub ja pöördub püsivamale kasvule ühe-kahe aasta jooksul.

Statistikaameti andmetel peatus juunis Eesti majutusettevõtetes kokku 407 000 turisti, mis on 9 protsenti rohkem kui eelmise aasta juunis. Ligi kolmandik välisturistidest saabus Soomest, 11 protsenti Saksamaalt, Venemaalt ja Lätist kummastki 7 protsenti.