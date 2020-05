EASi turismitoetused läksid nagu soojad saiad, ühte toetust enam ei saagi, sest raha lõppes otsa

Turismisektorile suunatud toetuse viiest sihtgrupist ühe osas on eelarve täis ehk EAS lõpetas eile õhtul kell 20.50 turismiatraktsioonide toetuse taotluste vastuvõtmise, sest vastav 1,5 miljoni suurune toetuse eelarve on ammendunud. Samal põhjusel sulges EAS eile õhtul eraldi taotlemise saarte turismiettevõtetele, mille jaoks oli valitsus eraldanud omaette eelarve. Saarte ettevõtjad saavad jätkuvalt taotlusi esitada üldise taotlemise raames.

Taotluste esitamine on aktiivne ning prognoositavalt võivad lähiajal täituda eelarved ka väikeettevõtja kahjude hüvitamise toetusmeetmes ning turismisektorile suunatud teiste sihtgruppide toetustes (reisiettevõtted, majutus, toitlustus).

Turismisektori toetamise 25 miljoni euroga ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamise 10 miljoni euroga, sealhulgas toetuste määrused ja tingimused, otsustas valitsus.

Nii turismi kui ka väikeettevõtjate kriisitoetus on tagastamatu abi, taotlemiseks ühekordselt ning nende peamiseks tingimuseks on ettevõtte raskuste selgelt tuvastatav seos kriisiga. Taotlemisel tuleb kirjeldada, kuidas on viirus avaldanud mõju ettevõtte majandustegevusele. Avaldused vaadatakse läbi taotluste esitamise järjekorras.