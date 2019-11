EASi uueks juhiks soovib saada mitukümmend inimest

"Nõukogu hinnangul on juhatuse esimehe kandidaatide tase tugev," kinnitas EASi nõukogu esimees Arvi Lossmann (EKRE), lisades, et nõukogu on praegu kandidaate üle vaatamas.

"Kutsume tugevamad kandidaadid vestlusele ja vajadusel edasistesse voorudesse," rääkis Lossmann.

Uus juhatuse esimees loodetakse Lossmanni sõnul ametisse kinnitada selle aasta lõpuks.

Augusti lõpus selgus ootamatult, et ligi kaks ja pool aastat EASi juhtinud Alo Ivask liigub erasektorisse Coopi tüürima ning tema viimane tööpäev oli 20. september.

Uue juhatuse esimehe leidmiseni jätkab EASi juhatus kaheliikmelisena: juhatuse liikmed on Sigrid Harjo ja Martin Mark.