EASist saab tänasest taotleda uuenenud tingimustega tootearenduse toetust

Toetuse maksimaalne suurus on ühe projekti kohta 500 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Selleks, et võimaldada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele parem potentsiaal kasvuks, on nendel toetusmäär vastavalt 45% ja 35%. Suurettevõtete jaoks on toetusmäär 25%.

Projekti kestus võib olla kuni kolm ja pool aastat. Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte viimase kahe majandusaasta keskmine põhitegevuse müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.

„Hetkel on paljudel ettevõtetel küsimus, et kas see, mida ma täna oma klientidele müün, on ka see, mis mulle viie aasta pärast leiva lauale toob,“ ütles EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane. „Tootearendus on ettevõtete jaoks kallis ja ajamahukas ning puudub kindlus, et see investeering omakorda uut raha sisse tooma hakkab. Tootearendusega seotud riskide maandamiseks ja selleks, et julgustada ettevõtteid innovatsiooni investeerima, pakubki EAS tootearenduse toetust.“