Ebakindlus USA presidendivalimistel pööras bitcoini hinna tõusule

Kolmapäeval tõusis krüptoraha hind 3,9 protsenti ning viimase 24 tunni jooksul on hind tõusnud veel 8,6 protsendi jagu. See on viinud valuuta hinna kõrgeimale tasemele alates 2018. aasta jaanuarist, mil oli käimas võimas bitcoini hinnaralli.

Eestis tegutseva krüptorahaplatvormi pakkuva ettevõte Paxful kaasasutaja Artur Schabacki sõnul mõjutab sedavõrd oluline protsess nagu USA presidendi valimine mõistagi ka erinevaid finantsturge, sealhulgas krüptoraha valdkonda.

„Meie nägemuses on praegune suur hinnatõus tingitud sellest, et turgudel tunnetatakse, et valimised võidab opositsioon ja mitte valitsev president. Opositsiooni kampaania on lubanud pumbata uut raha riigi majandusse, mis viib selgelt raha trükkimiseni, et majandust elavdada. Kuna krüptorahasid kasutatakse teinekord ka kaitsena inflatsiooni eest, siis see viib antud juhul ka hinna üles,“ selgitas Schaback.

Bitcoini hind on hakanud selle aasta sügisel taas kasvule pöörama, kui mitmed rahvusvahelised makselahendused hakkasid enda teenustega krüptoraha soetamist lubama. Sellest ajast on bitcoini hind tõusnud üle 20%.

Hetkel on bitcoini hinnaks turul hinnanguliselt ligikaudu 12 700 eurot , mis on küll selgelt madalam 16 700 eurost, mis oli valuuta hinnaks 2018. aasta alguses, kuid sellele vaatamata on tegemist krüptoraha kõrgeima hinnatasemega alates 2018. aasta ajaloolisest hinnatõusust.

Paxful on Tallinnas baseeruv Eesti idufirma, mis pakub krüptoraha kauplemisplatvormi ja enam kui 300 erinevat makseviisi valuutade ostmiseks ja müümiseks. Firma Tallinna kontoris töötab hetkel üle 130 inimese.

Ettevõtte asutasid 2015. aastal Artur Schaback (CPO) ja Ray Youssef (CEO) ja platvormil on praeguseks üle 4,5 miljoni kasutaja üle maailma.