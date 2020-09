Ebatavaline aktiivsus Tallinna sadamas. Täna ja nädalavahetusel soovivad paljud inimesed Soome minna

Nimelt olid kaks laeva suhteliselt samal kellaajal nii saabumas kui ka väljumas. Star saabus sadamasse 9:30 ning väljus kell 10:30. Vingi XPRS tuli kell 10:00 ning lahkus 10:45.

Sellist olukorda ei ole varasematel aegadel tekkinud, kuna Viking Line muutis hiljuti seoses Amorella madalikule sattumisega sõiduplaani. Gabriella ei tee praegu reise Tallinna ja Helsingi vahel. Reedeti teeb XPRS nüüd kolm reisi.

„Reedeti on ka tavapäraselt rohkem reisijaid ja transporti. Praegusel juhul võib veel mõjutada ka see, et kuni esmaspäevani saavad liinil reisida ka turistid ning Eestist Soome saab veel ilma karantiini nõudeta," ütles Arro.