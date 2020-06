EBS kantsler Habakuk: kui mõtleme nii, et saaks "tagasi normaalsusesse", siis ei õpi me kriisist midagi

Habakuk ja Tõke polnud ühel meelel selles osas, kas sajaprotsendiliselt distantsilt õppimine ja töötamine on ikkagi parim lahendus. „Meie kogemus ärihariduses tõestab, et parima tulemuse annab kontakttundide ja distantsõppe ühendamine. Kui silmast-silma ja virtuaalne suhtlus on omavahel läbi põimunud, siis on see nii üliõpilastele kui töötajatele motiveerivam ja tulemuste saavutamisel efektiivsem. Kaugtöö ja hea tiimidünaamika distantsilt toimib siis, kui need kooslused on moodustatud näost-näkku. Aja jooksul on võimalik neid distantsilt hoida, aga meeskonnasuhteid kohe alguses virtuaalselt üles ehitada on keeruline," lausus Habakuk.

„Ma ei uskunud varem juhina, et kaugtöö on hea mõte, aga nüüd on minu arvamus muutunud. 5-10 aasta pärast saab võibolla juba ühes ruumis füüsiliselt koos olemist asendada tehnoloogiaga, kuna see areneb edasi. Virutaalsed koosolekuruumid, kus inimesed saavad kokku tulla, luuakse virtuaalreaalsuse avataridega ja tulevikus on see tunnetus palju parem kui täna läbi ekraani videokoosolekut pidades," oponeeris Tõke.

Tõke sõnul on tema ootus riigile, et ettevõtetes saaks vabalt innovatsiooni ise luua - et selleks oleks loogiline õigus- ja maksusüsteem, aga riik ei peaks andma raha innovatsiooni tegemiseks. „Riigi peale selles mõttes loota ei saa ega peagi. Riigi osa on lihtsalt mitte vahele tulla."

